Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица
Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица - РИА Новости, 25.02.2026
Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица
Низкая безработица в РФ создает условия, в которых рынок труда становится напряженным, что ставит задачу по повышению производительности труда во всех секторах
Новак: низкая безработица ставит задачу повышения производительности труда
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Низкая безработица в РФ создает условия, в которых рынок труда становится напряженным, что ставит задачу по повышению производительности труда во всех секторах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Действительно, в условиях низкой безработицы достаточно напряжённый рынок труда сегодня. Одна из основных задач нашей экономики заключается в повышении её эффективности - в росте производительности труда практически во всех секторах. Поставлена задача расти не менее 2-3% ежегодно. И выше, чем повышение роста производительности труда в целом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
Как отметил вице-премьер, для достижения таких показателей реализуется масштабная программа вместе с регионами, в которых созданы центры компетенции. Важной задачей в таких отраслевых центрах является бережливое производство, а также повышение организации труда.
"И, конечно, самое главное - это внедрение современных технологий, модернизация производств, внедрение современных цифровых решений, искусственного интеллекта", - добавил он.
Внедряемые технологии, по словам Новака
, позволят значительно увеличить эффективность работы и производительность труда. Кроме того, это повысит качество самой экономики, позволив стать России
более конкурентоспособными на рынке.