Новак рассказал, какую задачу ставит низкая безработица

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Низкая безработица в РФ создает условия, в которых рынок труда становится напряженным, что ставит задачу по повышению производительности труда во всех секторах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Действительно, в условиях низкой безработицы достаточно напряжённый рынок труда сегодня. Одна из основных задач нашей экономики заключается в повышении её эффективности - в росте производительности труда практически во всех секторах. Поставлена задача расти не менее 2-3% ежегодно. И выше, чем повышение роста производительности труда в целом", - сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ".

Как отметил вице-премьер, для достижения таких показателей реализуется масштабная программа вместе с регионами, в которых созданы центры компетенции. Важной задачей в таких отраслевых центрах является бережливое производство, а также повышение организации труда.

"И, конечно, самое главное - это внедрение современных технологий, модернизация производств, внедрение современных цифровых решений, искусственного интеллекта", - добавил он.