Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 25.02.2026 (обновлено: 16:52 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/novak-2076685276.html
Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо
Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо - РИА Новости, 25.02.2026
Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо
Правительство РФ поставило цель в этом году, чтобы цены на топливо на заправках выросли не выше инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:19:00+03:00
2026-02-25T16:52:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20260225/benzin-2076682516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо

Новак: правительство поставило цель не дать ценам на топливо расти выше инфляции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ поставило цель в этом году, чтобы цены на топливо на заправках выросли не выше инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Сейчас, в этом году, наша цель - рост цен на заправках не выше инфляции", - сказал Новак журналистам.
По данным Росстата, средняя розничная цена бензина и дизельного топлива в России в январе выросла на 1,4% по сравнению с декабрем. При этом инфляция за этот период составила 1,62% в месячном выражении.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Новак высказался о возможности возврата запрета экспорта бензина
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала