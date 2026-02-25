Новак рассказал о мерах по борьбе с ростом цен на топливо

https://ria.ru/20260225/novak-2076685276.html
Правительство РФ поставило цель в этом году, чтобы цены на топливо на заправках выросли не выше инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 25.02.2026
