России выгодно увеличивать добычу нефти, заявил Новак

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России в текущих рыночных условиях, безусловно, выгодно увеличивать добычу нефти, это дает дополнительные доходы и развитие отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак же не стал предвосхищать, каким будет решение по итогам обсуждений в воскресенье.