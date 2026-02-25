Рейтинг@Mail.ru
России выгодно увеличивать добычу нефти, заявил Новак
16:18 25.02.2026 (обновлено: 17:04 25.02.2026)
России выгодно увеличивать добычу нефти, заявил Новак
экономика, россия, александр новак
России выгодно увеличивать добычу нефти, заявил Новак

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России в текущих рыночных условиях, безусловно, выгодно увеличивать добычу нефти, это дает дополнительные доходы и развитие отрасли, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Безусловно, мы - страна, которая добывает нефть не только для внутреннего рынка и переработки, и поставки нефтепродуктов, но и реализации нефтепродуктов на экспорт. Это одно из направлений нашего внешнеэкономического взаимодействия с нашими партнерами, поступление валютной выручки в нашу страну. Все это, безусловно, дает дополнительные доходы бюджету и обеспечивает развитие отрасли и компаний", - сказал Новак, отвечая на вопрос, выгодно ли России в текущих условиях наращивать добычу нефти.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи, включая Россию и Саудовскую Аравию, на встрече 1 марта собираются обсудить уровни производства на апрель. Как ожидают делегаты, опрошенные агентством Блумберг, участники могут вернуться к увеличению добычи после трехмесячной паузы.
Новак же не стал предвосхищать, каким будет решение по итогам обсуждений в воскресенье.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
