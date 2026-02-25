https://ria.ru/20260225/norvegiya-2076525557.html
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии - РИА Новости, 25.02.2026
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии
Король Норвегии Харальд V, которому 89 лет, был госпитализирован на испанском острове Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания, его состояние хорошее, сообщает... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T01:05:00+03:00
2026-02-25T01:05:00+03:00
2026-02-25T01:08:00+03:00
в мире
тенерифе
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773547065_0:59:1650:987_1920x0_80_0_0_502de9b69b800a2b70457a18bd3eb6d4.jpg
https://ria.ru/20260115/printsessa-2068180816.html
тенерифе
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773547065_23:0:1416:1045_1920x0_80_0_0_c8dae70fe334bff2aa821b2e9334a35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тенерифе, норвегия
В мире, Тенерифе, Норвегия
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии
На Тенерифе госпитализировали короля Норвегии Харальда V