В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха

© Фото : соцсети Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Превышений норм по загрязнению воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии в Смоленской области и в ближайших населенных пунктах, сообщил губернатор Василий Анохин.

Глава региона в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО " Дорогобуж " в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте.

Telegram-канале. Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха. Сейчас на территории предприятия и в населённых пунктах, которые находятся рядом, превышений нет", - написал Анохин

Он подчеркнул, что жители близлежащей деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая, на данный момент девять жителей деревни забрали родственники, один человек вернулся домой в Пушкарево.