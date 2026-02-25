https://ria.ru/20260225/normy-2076760240.html
Превышений норм по загрязнению воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии в Смоленской области и в ближайших населенных пунктах, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:23:00+03:00
смоленская область
В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Превышений норм по загрязнению воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии в Смоленской области и в ближайших населенных пунктах, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж
" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК
сообщал о возбуждении дела о теракте.
"Роспотребнадзор
провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха. Сейчас на территории предприятия и в населённых пунктах, которые находятся рядом, превышений нет", - написал Анохин
в Telegram-канале
.
Он подчеркнул, что жители близлежащей деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая, на данный момент девять жителей деревни забрали родственники, один человек вернулся домой в Пушкарево.
Кроме того, в настоящее время врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, для ликвидации последствий атаки привлечены все спецслужбы, на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи.