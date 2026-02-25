Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха - РИА Новости, 25.02.2026
22:23 25.02.2026
В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха
В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха
Превышений норм по загрязнению воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии в Смоленской области и в ближайших населенных пунктах, сообщил губернатор РИА Новости, 25.02.2026
смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, дорогобуж, следственный комитет россии (ск рф)
Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Дорогобуж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленской области не зафиксировали превышений норм загрязнения воздуха

На атакованном предприятии в Смоленской области нет превышений норм загрязнения

© Фото : соцсетиПожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области
Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : соцсети
Пожар на химзаводе в Дорогобуже в Смоленской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Превышений норм по загрязнению воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии в Смоленской области и в ближайших населенных пунктах, сообщил губернатор Василий Анохин.
Глава региона в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте.
Телефон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Смоленский химзавод открыл горячую линию для семей погибших при атаке ВСУ
Вчера, 22:21
"Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха. Сейчас на территории предприятия и в населённых пунктах, которые находятся рядом, превышений нет", - написал Анохин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что жители близлежащей деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая, на данный момент девять жителей деревни забрали родственники, один человек вернулся домой в Пушкарево.
Кроме того, в настоящее время врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, для ликвидации последствий атаки привлечены все спецслужбы, на месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Смоленской области после атаки ВСУ на химзавод возбудили дело о теракте
Вчера, 14:14
 
Смоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныДорогобужСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
