Рейтинг@Mail.ru
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/nlo-2076535595.html
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ
Главный сервер крупного интернет-архива рассекреченных властями США данных об НЛО был стерт подчистую вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:05:00+03:00
2026-02-25T04:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740473367_195:0:1347:648_1920x0_80_0_0_dccdb1ef0f6e053a5c1c310e8f217b9e.jpg
https://ria.ru/20260122/nlo-2069459078.html
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076336863.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740473367_339:0:1203:648_1920x0_80_0_0_54089a915c3ef8e8889c2cb6bfe458a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ

Daily Mail: архив данных об НЛО стерт после обещания Трампа раскрыть информацию

© AP PhotoНеопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Главный сервер крупного интернет-архива рассекреченных властями США данных об НЛО был стерт подчистую вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление создателя архива, уфолога Джона Гринвальда-младшего.
После признания экс-президента США Барака Обамы о существовании инопланетян Трамп 20 февраля пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На базе ВМС США, возможно, хранится НЛО, пишут СМИ
22 января, 02:16
"Главный сервер (интернет-архива - ред.) Black Vault, который ведет исследователь и уфолог Джон Гринвальд-младший, был, согласно сообщениям, 20 февраля стерт подчистую, (в результате - ред.) удалились сотни гигабайтов файлов (с информацией об - ред.) НЛО, рассекреченных проектах ЦРУ и крупных конспирологических теориях", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, Black Vault - это популярный ресурс, на котором собрано все, что власти США тихо рассекречивали за последние 80 лет. Отмечается, что Гринвальд посвятил работе с этими данными около 30 лет.
По данным Daily Mail, стирание главного сервера произошло спустя всего несколько часов после заявления Трампа. По словам Гринвальда, хостинг-провайдер Black Vault не понял, что именно произошло, сообщив, что речь идет не о повреждении данных, а об их удалении. Издание поясняет, что, вероятно, кто-то намеренно стер данные сервера, при этом избежав полного отключения сайта и срабатывания тревоги. По оценке Daily Mail, возможно, имела место хакерская атака.
"К счастью для Black Vault, Гринвальд сообщил, что у всего объема более чем 3,8 миллиона файлов была резервная копия в безопасных местах и что вскоре после таинственного стирания сайт был восстановлен", - пишет газета.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава Пентагона допустил существование инопланетян
24 февраля, 10:24
 
В миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала