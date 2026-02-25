В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Главный сервер крупного интернет-архива рассекреченных властями США данных об НЛО был стерт подчистую вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО, сообщает газета Главный сервер крупного интернет-архива рассекреченных властями США данных об НЛО был стерт подчистую вскоре после того, как американский лидер Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление создателя архива, уфолога Джона Гринвальда-младшего.

"Главный сервер (интернет-архива - ред.) Black Vault, который ведет исследователь и уфолог Джон Гринвальд-младший, был, согласно сообщениям, 20 февраля стерт подчистую, (в результате - ред.) удалились сотни гигабайтов файлов (с информацией об - ред.) НЛО, рассекреченных проектах ЦРУ и крупных конспирологических теориях", - говорится в материале издания.

Как пишет газета, Black Vault - это популярный ресурс, на котором собрано все, что власти США тихо рассекречивали за последние 80 лет. Отмечается, что Гринвальд посвятил работе с этими данными около 30 лет.

По данным Daily Mail, стирание главного сервера произошло спустя всего несколько часов после заявления Трампа. По словам Гринвальда, хостинг-провайдер Black Vault не понял, что именно произошло, сообщив, что речь идет не о повреждении данных, а об их удалении. Издание поясняет, что, вероятно, кто-то намеренно стер данные сервера, при этом избежав полного отключения сайта и срабатывания тревоги. По оценке Daily Mail, возможно, имела место хакерская атака.