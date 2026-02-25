Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки - РИА Новости, 25.02.2026
13:47 25.02.2026
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки
Акция протеста против размещения центра для просителей убежища в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов во вторник вечером переросла в беспорядки: протестующие РИА Новости, 25.02.2026
нидерланды
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки

ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Акция протеста против размещения центра для просителей убежища в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов во вторник вечером переросла в беспорядки: протестующие запускали мощные фейерверки и забрасывали сотрудников полиции стеклом и камнями, передает телекомпания RTV Rijnmond.
По данным полиции, протест начался во вторник вечером с проезда автоколонны из Ньив-Леккерланда, откуда прибыли не менее 150 машин с плакатами, надписи на которых гласили: "Нет центру для беженцев!".
Изначально акция проходила спокойно, однако во время заседания совета по вопросу возможных площадок для строительства центра для беженцев в Блескенсграафе, Ньив-Леккерланде и Аркеле обстановка обострилась, протестующие попытались попасть внутрь здания.
У здания мэрии в Блескенсграафе участники акции начали запускать тяжелые фейерверки и забрасывать полицию стеклом и камнями. Для разгона толпы был привлечен спецотряд полиции.
Мэр прервал заседание и потребовал протестующих разойтись, после этого ситуация стабилизировалась. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, задержаний произведено не было.
