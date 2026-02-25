https://ria.ru/20260225/niderlandy-2076634086.html
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки - РИА Новости, 25.02.2026
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки
Акция протеста против размещения центра для просителей убежища в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов во вторник вечером переросла в беспорядки: протестующие РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:47:00+03:00
2026-02-25T13:47:00+03:00
2026-02-25T13:47:00+03:00
в мире
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632176_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_790e66e14cae446d18f18092315b616f.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2059843004.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f9151ae5ddefdcf85a5040a5dd9a5e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки
RTV: в Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки
ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Акция протеста против размещения центра для просителей убежища в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов во вторник вечером переросла в беспорядки: протестующие запускали мощные фейерверки и забрасывали сотрудников полиции стеклом и камнями, передает телекомпания RTV Rijnmond.
По данным полиции, протест начался во вторник вечером с проезда автоколонны из Ньив-Леккерланда, откуда прибыли не менее 150 машин с плакатами, надписи на которых гласили: "Нет центру для беженцев!".
Изначально акция проходила спокойно, однако во время заседания совета по вопросу возможных площадок для строительства центра для беженцев в Блескенсграафе, Ньив-Леккерланде и Аркеле обстановка обострилась, протестующие попытались попасть внутрь здания.
У здания мэрии в Блескенсграафе участники акции начали запускать тяжелые фейерверки и забрасывать полицию стеклом и камнями. Для разгона толпы был привлечен спецотряд полиции.
Мэр прервал заседание и потребовал протестующих разойтись, после этого ситуация стабилизировалась. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, задержаний произведено не было.