В Нидерландах протест против центра для беженцев перерос в беспорядки

ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Акция протеста против размещения центра для просителей убежища в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов во вторник вечером переросла в беспорядки: протестующие запускали мощные фейерверки и забрасывали сотрудников полиции стеклом и камнями, передает телекомпания RTV Rijnmond.

По данным полиции, протест начался во вторник вечером с проезда автоколонны из Ньив-Леккерланда, откуда прибыли не менее 150 машин с плакатами, надписи на которых гласили: "Нет центру для беженцев!".

Изначально акция проходила спокойно, однако во время заседания совета по вопросу возможных площадок для строительства центра для беженцев в Блескенсграафе, Ньив-Леккерланде и Аркеле обстановка обострилась, протестующие попытались попасть внутрь здания.

У здания мэрии в Блескенсграафе участники акции начали запускать тяжелые фейерверки и забрасывать полицию стеклом и камнями. Для разгона толпы был привлечен спецотряд полиции.