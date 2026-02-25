Рейтинг@Mail.ru
СМИ: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"
21:21 25.02.2026
СМИ: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"
СМИ: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"
Снабжение Словакии нероссийской нефтью через Хорватию не может заменить поставки российского сырья по "Дружбе", сообщило чешское издание Novinky. РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"

Novinky: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"

Флаг Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 25 фев - РИА Новости. Снабжение Словакии нероссийской нефтью через Хорватию не может заменить поставки российского сырья по "Дружбе", сообщило чешское издание Novinky.
Ранее в феврале НПЗ Slovnaft, который расположен в Братиславе и принадлежит венгерской группе MOL, заказал семь танкеров с нероссийской нефти из разных стран в условиях остановки Киевом поставок по нефтепроводу "Дружба". Издание Novinky сообщило в среду, что в Словакию и Венгрию поступает через Хорватию по нефтепроводу "Адрия" нероссийская нефть, которая доставляется танкерами.
"По "Адрии" всегда поступали какие-то объемы, но это не полноценная замена "Дружбе", - приводит издание слова пресс-секретаря завода Slovnaft Антона Молнара.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
