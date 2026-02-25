США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе

«

"Операции, осуществляемые с участием либо в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями, <...> не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", — уточнило управление.