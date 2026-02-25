США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что позволит перепродавать венесуэльскую нефть Кубе.
"OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", — говорится в разделе вопросов и ответов на сайте ведомства.
Отмечается, что эта политика распространяется на поставки для коммерческого и гуманитарного использования.
"Операции, осуществляемые с участием либо в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями, <...> не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", — уточнило управление.
Президент Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут вводить импортные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Посол России Виктор Коронелли отметил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
