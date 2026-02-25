Рейтинг@Mail.ru
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе
19:38 25.02.2026 (обновлено: 20:22 25.02.2026)
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что позволит перепродавать венесуэльскую нефть Кубе. РИА Новости, 25.02.2026
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти Кубе

OFAC: США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди заправляются на АЗС в Гаване, Куба
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что позволит перепродавать венесуэльскую нефть Кубе.
«
"OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", — говорится в разделе вопросов и ответов на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
18 февраля, 21:02
Отмечается, что эта политика распространяется на поставки для коммерческого и гуманитарного использования.
«

"Операции, осуществляемые с участием либо в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями, <...> не подпадают под действие этой благоприятной лицензионной политики", — уточнило управление.

Президент Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут вводить импортные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть Кубе. Посол России Виктор Коронелли отметил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Москва находится в контакте с Гаваной и обсуждает варианты оказания ей помощи на фоне топливного кризиса.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы
18 февраля, 12:24
 
