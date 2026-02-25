https://ria.ru/20260225/neft-2076651285.html
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии - РИА Новости, 25.02.2026
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии
Хорватия заявила Еврокомиссии, что будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. РИА Новости, 25.02.2026
