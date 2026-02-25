Рейтинг@Mail.ru
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии
14:39 25.02.2026 (обновлено: 15:19 25.02.2026)
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии
Хорватия заявила Еврокомиссии, что будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
в мире
хорватия
венгрия
еврокомиссия
хорватия
венгрия
в мире, хорватия, венгрия, еврокомиссия
В мире, Хорватия, Венгрия, Еврокомиссия
В Хорватии заявили, что не будут поставлять российскую нефть Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Хорватия заявила Еврокомиссии, что будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Существует альтернативный маршрут поставок, который может быть использован Венгрией и Словакией, это трубопровод из Хорватии. Хорватия подтвердила на встрече (в среду), что в Венгрию и Словакию может поставляться нероссийская сырая нефть", - сказала она по итогам заседания в среду в Брюсселе кризисной группы по нефти, где обсуждался перерыв в поставках нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе".
