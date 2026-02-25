"Это уже слишком". Европа предъявила Киеву неожиданные претензии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2026

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2026

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Венгрия и Словакия остались без российской нефти из-за поврежденного участка трубопровода "Дружба" на Украине. Транзит хотели было наладить через Хорватию, но дело встало. Подключился Брюссель: от Киева потребовали срочно отремонтировать трубу. О новом витке конфликта между союзниками — в материале РИА Новости.

Берите и ремонтируйте

На экстренном заседании Еврокомиссия запросила у Киева график ремонтных работ.

Речь идет о южной ветке трубопровода. В Министерстве экономики Словакии предупредили: под угрозой энергетическая безопасность страны, запасов хватит примерно на 90 дней.

Ни Словакия, ни Венгрия нефть по "Дружбе" сейчас не получают. А в январе прокачка упала до 150 тысяч баррелей в сутки, сообщали в Bloomberg.

Уперлись в санкции

Будапешт с Братиславой обратились к Загребу с просьбой временно использовать порт Омишаль, из которого нефть идет через принадлежащий хорватской госкомпании JANAF трубопровод "Адрия".

Однако там фактически отказали, cославшись на санкции ЕС и США.

"Хорватия действительно опасается обвинений в нарушении санкций, поэтому в Загребе тоже были бы заинтересованы в разъяснениях со стороны ЕК. Но в Брюсселе пока взяли паузу", — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

« Если альтернативу не найти в кратчайшие сроки, нефтепродукты в Словакии и Венгрии резко подорожают. Поставки через Хорватию — вполне реальный вариант, но, опять же, это перестройка логистики, высокие тарифы и, как следствие, рост внутренних цен. Все упирается в санкционный барьер, созданный в ЕС, заключает Дмитрий Семенов, экономист, юрист-международник.

Резкое обострение

Из-за прекращения транзита по "Дружбе" Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизеля на Украину, стремясь обезопасить собственный рынок.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл вентиль по надуманным политическим причинам — технических оснований для этого нет.

Украина может потерять до 20 процентов импорта дизеля. Альтернативы есть — Румыния, Греция, но это значительно дороже. В результате взлетят цены на топливо, а следом — на сельхозпродукцию, указывает Мильчакова.

« Ремонт может растянуться на месяцы, краткосрочные риски сглаживаются резервами на те самые 90 дней. И на украинском топливном рынке возникнет дефицит. Таким образом формируется энергетический узел взаимных зависимостей в Европе, говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Кроме того, с 24 февраля Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии Украине.

« "Если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, то такую помощь она не получит", — предупредил премьер Роберт Фицо.

Словакия — одно из ключевых звеньев, связывающих энергосистему ЕС с Украиной.

« "Киев осознанно препятствует транзиту российского углеводородного сырья в Европу, фактически шантажируя Будапешт и Братиславу. Хотя Украина сама покупает у венгров и словаков дизтопливо из российской нефти", — отмечает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.

Реакция на риски

Подключение Брюсселя к конфликту вокруг "Дружбы" — это институциональная реакция на риски для стран ЕС.

Еврочиновники не проигнорировали данную проблему только потому, что возникла угроза энергетической безопасности сразу двум государствам. Венгрия уже разрешила взять нефть из стратегических резервов, говорит Мильчакова.

Но это — максимум 250 тысяч тонн, чего хватит примерно на месяц.

Конечно, особо давить на Киев Брюссель не собирается. Ограничатся вежливыми увещеваниями.

А вот на ответные меры Венгрии и Словакии евробюрократы совсем не рассчитывали. И Киеву явно придется пойти на уступки. Обострять отношения с ЕС себе дороже, особенно в нынешней ситуации.

Странное предложение

Как пишет Politico, Украина уже выпрашивает у Еврокомиссии деньги. "Там выражали "постоянную готовность" обеспечивать транзит в рамках правовых ограничений в обмен на помощь с логистикой", — говорится в публикации.

По данным издания, Киев сообщил о круглосуточном ремонте поврежденного участка и вызвался поддержать восстановление поставок по альтернативным маршрутам.

В частности, предложили ЕК транспортировать топливо через свою систему или порты Черного моря. В субботу украинское издание "Европейская правда" также писало о намерении заменить "Дружбу" трубопроводом "Одесса — Броды". Наблюдатели назвали этот план абсурдным.

"Любой танкер, зашедший в порт Одессы, — потенциальная мишень для российских ударов. А для загрузки трубопровода нужен не один танкер в месяц — целые караваны", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.