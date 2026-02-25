ООН, 25 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН решила оспорить национальность постпреда России в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской фамилией.
"Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца (замглавы МИД Украины. — Прим. ред.), и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН. — Прим. ред.)", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников", — продолжил он.
Замглавы МИД Украины Беца, в свою очередь, возразила, заявив, что Небензя, по ее мнению, "не украинец". Она также исключила, что русские и украинцы — один народ.
