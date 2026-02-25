Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности - РИА Новости, 25.02.2026
02:38 25.02.2026 (обновлено: 11:11 25.02.2026)
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности - РИА Новости, 25.02.2026
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН решила оспорить национальность постпреда России в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, украина, россия, белоруссия, марьяна беца, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Марьяна Беца, Василий Небензя, ООН
Замглавы МИД Украины поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности

Беца поспорила в СБ ООН с потомком казаков Небензей о национальности

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 25 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН решила оспорить национальность постпреда России в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской фамилией.
"Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца (замглавы МИД Украины. — Прим. ред.), и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН. — Прим. ред.)", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Вчера, 00:50
"Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников", — продолжил он.
Замглавы МИД Украины Беца, в свою очередь, возразила, заявив, что Небензя, по ее мнению, "не украинец". Она также исключила, что русские и украинцы — один народ.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя процитировал на Совбезе ООН фразу из романа "Двенадцать стульев"
21 ноября 2025, 01:39
 
