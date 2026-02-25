ООН, 25 фев - РИА Новости. Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.
"Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. (Владимиру) Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене – для него война вопрос политического, да и просто выживания", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.