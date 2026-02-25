Рейтинг@Mail.ru
00:35 25.02.2026 (обновлено: 01:44 25.02.2026)
Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир
Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир
Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.02.2026
2026
Небензя заявил, что Зеленскому не нужен мир

Небензя: Европа готова на гарантии Киеву, пока Украина будет врагом России

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 25 фев - РИА Новости. Европа готова на гарантии Киеву, но только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.
"Европа, очевидно, готова дать гарантии безопасности Украине только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. (Владимиру) Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене – для него война вопрос политического, да и просто выживания", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Как обратил внимание глава МИД РФ, сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Нож в спину". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
