Европейские страны не интересует будущее украинского народа, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2026
00:28 25.02.2026 (обновлено: 00:32 25.02.2026)
Европейские страны не интересует будущее украинского народа, заявил Небензя
Европейские страны не интересует будущее украинского народа, заявил Небензя

Небензя: в Европе не настроены на поддержку мирных переговоров по Украине

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 25 фев - РИА Новости. Европейские страны не настроены на поддержку мирных переговоров по Украине, не интересует их и будущее украинского народа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Европейские страны, очевидно, не настроены на поддержку текущих трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса", - заявил он на заседании СБ ООН по Украине.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Потери огромны!" Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 20:39
Небензя добавил, что Европу не интересует и будущее украинского народа.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
Вчера, 16:11
 
