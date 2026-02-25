Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине

ООН, 25 фев - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя посоветовал европейским странам пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией и прекратить торпедировать переговоры по разрешению кризиса.

"Мир, в котором преступления, совершаемые на почве нацизма, замалчиваются, а приверженцы этой идеологии используются как инструмент для реализации геополитических интересов, рано или поздно погрузится в хаос. И уроки истории в этом контексте имеют самое непосредственное значение", - констатировал Небензя.