Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине
02:40 25.02.2026
Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине
Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине
Постпред РФ в ООН Василий Небензя посоветовал европейским странам пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией и прекратить торпедировать РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:40:00+03:00
2026-02-25T02:40:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
василий небензя
владимир путин
сергей лавров
оон
россия
европа
украина
2026
в мире, россия, европа, украина, василий небензя, владимир путин, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Василий Небензя, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН
Небензя призвал Европу прекратить торпедировать переговоры по Украине

Небензя посоветовал европейцам пересмотреть курс на нагнетание конфронтации

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 25 фев - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя посоветовал европейским странам пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией и прекратить торпедировать переговоры по разрешению кризиса.
"Напомню в заключение еще одно заявление нашего президента (Владимира Путина) о том, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, то Россия к этому готова. Выбор у вас есть: пересмотреть безрассудный курс на нагнетание конфронтации с Россией, прекратить руководствоваться логикой "войны до последнего украинца" и торпедировать не мытьем, так катаньем ведущиеся переговоры", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре заявлял, что европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции.
"Мир, в котором преступления, совершаемые на почве нацизма, замалчиваются, а приверженцы этой идеологии используются как инструмент для реализации геополитических интересов, рано или поздно погрузится в хаос. И уроки истории в этом контексте имеют самое непосредственное значение", - констатировал Небензя.
В миреРоссияЕвропаУкраинаВасилий НебензяВладимир ПутинСергей ЛавровООН
 
 
