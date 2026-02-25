https://ria.ru/20260225/nebenzja-2076523860.html
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, а не временному прекращению огня, заявил постпред страны при ООН Василий... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
украина
василий небензя
оон
украина
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Небензя: договоренности по Украине должны вести к реальному завершению конфликта