Рейтинг@Mail.ru
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/nebenzja-2076523860.html
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине
Любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, а не временному прекращению огня, заявил постпред страны при ООН Василий... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:50:00+03:00
2026-02-25T00:50:00+03:00
в мире
украина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919201943_0:607:2048:1759_1920x0_80_0_0_5bd672ea58b4af7787ca357a3099500c.jpg
https://ria.ru/20260225/evropa-2076522895.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919201943_0:415:2048:1951_1920x0_80_0_0_c99cfd0a0ee161f620171c9f2fbabf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, василий небензя, оон
В мире, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал к реальному завершению конфликта на Украине

Небензя: договоренности по Украине должны вести к реальному завершению конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 25 фев - РИА Новости. Любые договоренности по Украине должны привести к реальному завершению конфликта, а не временному прекращению огня, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
"Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Европа годами лепит из Зеленского героя, заявил Небензя
00:42
 
В миреУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала