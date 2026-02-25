https://ria.ru/20260225/nauka-2076698099.html
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал энергоэффективность главным вопросом, который должна решать наука в области технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:16:00+03:00
2026-02-25T17:16:00+03:00
2026-02-25T17:16:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_150b9da35ac6e68b088db0efa867bfcd.jpg
https://ria.ru/20260208/nauka-2072983714.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b092edb72c9265957d647d0a32c41090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект (ии)
Наука, Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Искусственный интеллект (ИИ)
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ
Чернышенко назвал энергоэффективность главной задачей науки при развитии ИИ