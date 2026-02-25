Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ

«

"Затраты на технологии искусственного интеллекта стремятся к тому, что это будут затраты на электричество по сути дела. Поэтому энергоэффективность, наверное, это главный краеугольный камень, который должна решать наука", - сказал Чернышенко на Форуме будущих технологий.