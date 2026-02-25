Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:16 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/nauka-2076698099.html
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал энергоэффективность главным вопросом, который должна решать наука в области технологий искусственного интеллекта. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:16:00+03:00
2026-02-25T17:16:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_150b9da35ac6e68b088db0efa867bfcd.jpg
https://ria.ru/20260208/nauka-2072983714.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b092edb72c9265957d647d0a32c41090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект (ии)
Наука, Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Искусственный интеллект (ИИ)
Чернышенко назвал главную задачу науки при развитии ИИ

Чернышенко назвал энергоэффективность главной задачей науки при развитии ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал энергоэффективность главным вопросом, который должна решать наука в области технологий искусственного интеллекта.
«
"Затраты на технологии искусственного интеллекта стремятся к тому, что это будут затраты на электричество по сути дела. Поэтому энергоэффективность, наверное, это главный краеугольный камень, который должна решать наука", - сказал Чернышенко на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко
8 февраля, 10:34
 
НаукаТехнологииРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала