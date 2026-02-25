В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новую программу виртуальной реальности для реабилитации пациентов после ишемического инсульта разработали специалисты Новую программу виртуальной реальности для реабилитации пациентов после ишемического инсульта разработали специалисты ТМУ . С помощью этой программы и роботизированного тренажера у пациента создается впечатление езды на велосипеде. Результаты представлены в издании "Вестник восстановительной медицины".

Ишемический инсульт возникает из-за затруднения кровотока в головном мозге: клетки, к которым не поступает достаточное количество крови, начинают быстро погибать. После инсульта у пациента могут развиться паралич конечностей, нарушения речи и другие долгосрочные последствия, рассказали в Тюменском медицинском университете Минздрава России (ТМУ). Ученые подчеркнули, что инсульт является одной из главных причин инвалидности у взрослых.

"Чем раньше начать восстановление после развития инсульта, тем результативнее оно пройдет. Наибольших успехов можно добиться в первые три месяца", — подчеркнула заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.

© Фото предоставлено пресс-центром ТМУ Заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина © Фото предоставлено пресс-центром ТМУ Заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина

Ученые университета разработали новую программу, которая позволяет восстанавливать функциональность ног после ишемического инсульта. Ее применение вместе с роботизированным велотренажером возможно уже на третий день после стабилизации состояния пациента.

"Пациент не чувствует связи между головным мозгом и нижними конечностями после инсульта. Мы восстанавливаем ее с помощью программы виртуальной реальности. Возникающее ощущение движения помогает "обмануть" мозг, заставить его выстраивать новые нейронные связи, активнее задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему", — объяснила Туровинина.

Роботизированный тренажер сам крутит педали, где закреплены ноги пациента, и в то же время человек в очках виртуальной реальности видит, как едет на велосипеде. Такая терапия показала себя более эффективной, чем стандартная реабилитация и восстановление с использованием перчатки дополненной реальности, добавила исследователь.

"Уже через 10 дней у пациентов, которым были назначены пятнадцатиминутные ежедневные тренировки с новой программой, отмечалось статистически значимое улучшение способности распределять вес на пораженную ногу и лучше контролировать равновесие по сравнению с контрольной группой, которая получала стандартную терапию", — уточнила Туровинина.

Согласно наблюдениям ученых ТМУ, через шесть месяцев эффект в экспериментальной группе был еще более выраженным: у 50 процентов пациентов неврологические нарушения средней тяжести перешли в категорию легких. В целом у 73 процентов пациентов этой группы нарушения были оценены как легкие, а у трех процентов неврологических симптомов не было вовсе. В группах сравнения и контроля результаты были скромнее, добавили в вузе.