Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 25.02.2026 (обновлено: 10:01 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/nauka-2076430145.html
В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног
В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног - РИА Новости, 25.02.2026
В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног
Новую программу виртуальной реальности для реабилитации пациентов после ишемического инсульта разработали специалисты ТМУ. С помощью этой программы и... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:00:00+03:00
2026-02-25T10:01:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
общество
здоровье
здоровье - общество
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076423635_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_220f19f5b51ca5dbcb9a4dc9d5a397db.jpg
https://ri.ria.ru/20251117/nauka-2054418467.html
https://ria.ru/20250902/nauka-2037839034.html
https://ria.ru/20260114/uchenye-2067922272.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076423635_131:0:1280:862_1920x0_80_0_0_26052bfad5ca70a992c51f66836707bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, общество, здоровье, здоровье - общество, российские инновации, качество жизни, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), сердце, инсульт
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Общество, Здоровье, Здоровье - Общество, Российские инновации, Качество жизни, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Сердце, Инсульт
В Тюмени заставили мозг пациентов после инсульта "вспомнить" движение ног

Специалисты ТМУ создали VR-программу для реабилитации после инсульта

© Фото предоставлено пресс-центром ТМУТерапия пациентки после инсульта
Терапия пациентки после инсульта - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото предоставлено пресс-центром ТМУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новую программу виртуальной реальности для реабилитации пациентов после ишемического инсульта разработали специалисты ТМУ. С помощью этой программы и роботизированного тренажера у пациента создается впечатление езды на велосипеде. Результаты представлены в издании "Вестник восстановительной медицины".
Ишемический инсульт возникает из-за затруднения кровотока в головном мозге: клетки, к которым не поступает достаточное количество крови, начинают быстро погибать. После инсульта у пациента могут развиться паралич конечностей, нарушения речи и другие долгосрочные последствия, рассказали в Тюменском медицинском университете Минздрава России (ТМУ). Ученые подчеркнули, что инсульт является одной из главных причин инвалидности у взрослых.
Обувь для лечения нарушений походки, разработанная в СФУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Сибири разработали обувь для реабилитации после инсульта
17 ноября 2025, 07:00
"Чем раньше начать восстановление после развития инсульта, тем результативнее оно пройдет. Наибольших успехов можно добиться в первые три месяца", — подчеркнула заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.
© Фото предоставлено пресс-центром ТМУЗаведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина
Елена Туровинина, проводящая терапию пациенту после инсульта - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото предоставлено пресс-центром ТМУ
Заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина
Ученые университета разработали новую программу, которая позволяет восстанавливать функциональность ног после ишемического инсульта. Ее применение вместе с роботизированным велотренажером возможно уже на третий день после стабилизации состояния пациента.
"Пациент не чувствует связи между головным мозгом и нижними конечностями после инсульта. Мы восстанавливаем ее с помощью программы виртуальной реальности. Возникающее ощущение движения помогает "обмануть" мозг, заставить его выстраивать новые нейронные связи, активнее задействовать спинной мозг и периферическую нервную систему", — объяснила Туровинина.
Инфаркт - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Туле нашли способ предсказывать сердечно-сосудистые катастрофы
2 сентября 2025, 09:00
Роботизированный тренажер сам крутит педали, где закреплены ноги пациента, и в то же время человек в очках виртуальной реальности видит, как едет на велосипеде. Такая терапия показала себя более эффективной, чем стандартная реабилитация и восстановление с использованием перчатки дополненной реальности, добавила исследователь.
"Уже через 10 дней у пациентов, которым были назначены пятнадцатиминутные ежедневные тренировки с новой программой, отмечалось статистически значимое улучшение способности распределять вес на пораженную ногу и лучше контролировать равновесие по сравнению с контрольной группой, которая получала стандартную терапию", — уточнила Туровинина.
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга
14 января, 21:27
Согласно наблюдениям ученых ТМУ, через шесть месяцев эффект в экспериментальной группе был еще более выраженным: у 50 процентов пациентов неврологические нарушения средней тяжести перешли в категорию легких. В целом у 73 процентов пациентов этой группы нарушения были оценены как легкие, а у трех процентов неврологических симптомов не было вовсе. В группах сравнения и контроля результаты были скромнее, добавили в вузе.
В настоящее время Тюменский медицинский университет Минздрава России получил регистрационное удостоверение на разработанный реабилитационный комплекс.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияОбществоЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРоссийские инновацииКачество жизниТюменьТюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)СердцеИнсульт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала