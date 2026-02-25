Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО разрабатывают сценарий войны с Россией, заявила Жданова
19:12 25.02.2026
Страны НАТО разрабатывают сценарий войны с Россией, заявила Жданова
Страны НАТО разрабатывают сценарий войны с Россией, заявила Жданова
Сценарии большой войны против РФ разрабатываются в столицах государств НАТО, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:12:00+03:00
2026-02-25T19:12:00+03:00
в мире, россия, вена, европа, юлия жданова, нато, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Вена, Европа, Юлия Жданова, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
Страны НАТО разрабатывают сценарий войны с Россией, заявила Жданова

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО . Архивное фото
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Сценарии большой войны против РФ разрабатываются в столицах государств НАТО, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы помним, что абсолютное большинство войн пришло на нашу землю с западного направления, и видим, что сценарии большой войны против России сегодня разрабатываются в столицах государств НАТО", - сказала она на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в среду.
Дипломат напомнила, что Россия никогда не начинала войн, она их заканчивала, порой освобождая при этом значительную часть Европы от порабощения ценой огромных жертв.
"Мы всегда исходили из того, что в этом многострадальном регионе в целом не просматривается каких-либо неразрешимых противоречий. Тем не менее, реальное положение дел, выразившееся в тенденции наращивания военного присутствия НАТО на наших западных рубежах и в использовании Украины для противостояния с Россией "чужими руками", свидетельствует о том, что в странах ЕС и альянса придерживаются иных позиций", - заключила Жданова.
В миреРоссияВенаЕвропаЮлия ЖдановаНАТООБСЕЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
