НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
17:00 25.02.2026
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
Глава объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен признал, что НАТО отстает от России и Китая по темпам строительства ледоколов, сообщает издание
в мире
россия
норвегия
сша
дональд трамп
руне андерсен
нато
россия
норвегия
сша
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ

Business Insider: Россия и КНР обогнали НАТО в производстве ледоколов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен признал, что НАТО отстает от России и Китая по темпам строительства ледоколов, сообщает издание Business Insider.
"Вице-адмирал Руне Андерсен, глава объединенного штаба ВС Норвегии, определил ледоколы как один из ключевых разрывов в возможностях, который существует между НАТО и его соперниками в Арктике", - говорится в материале издания.
Андерсен добавил, что Запад отстает от Москвы и Пекина в своей способности полноценно функционировать в Арктике. По его словам, страны НАТО признали численный дефицит ледоколов и предпринимают шаги, чтобы сократить разрыв.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола - Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
В миреРоссияНорвегияСШАДональд ТрампРуне АндерсенНАТО
 
 
