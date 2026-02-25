https://ria.ru/20260225/nato-2076693555.html
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
Глава объединенного штаба вооруженных сил Норвегии Руне Андерсен признал, что НАТО отстает от России и Китая по темпам строительства ледоколов, сообщает издание РИА Новости, 25.02.2026
НАТО уступает России и Китаю в производстве ледоколов, пишут СМИ
Business Insider: Россия и КНР обогнали НАТО в производстве ледоколов