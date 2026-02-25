Рейтинг@Mail.ru
В США мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли
09:58 25.02.2026 (обновлено: 10:29 25.02.2026)
В США мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли
В США мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли
в мире
вашингтон (штат)
сша
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
© AP Photo / John FroschauerСотрудники полиции на месте происшествия, где мужчина смертельно ранил ножом нескольких человек, в городе Гиг-Харбор, штат Вашингтон, США
Сотрудники полиции на месте происшествия, где мужчина смертельно ранил ножом нескольких человек, в городе Гиг-Харбор, штат Вашингтон, США
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей во вторник в штате Вашингтон, пять человек погибли, включая нападавшего, говорится в пресс-релизе на сайте полиции округа Пирс.
По данным сообщения, инцидент произошел утром 24 февраля. Полиция прибыла по вызову к дому, куда 32-летний мужчина пришел, нарушив судебное постановление о запрете контактов. Однако судебный приказ не имел силы, так как не был вручен нападавшему, подтвердили сотрудники полиции.
«
"Несколько свидетелей сообщали в 9.30 по местному времени (17.30 мск), что мужчина наносил удары ножом (по людям) снаружи дома", - говорится в сообщении на сайте.
В пресс-релизе уточняется, что полиция открыла огонь по нападавшему и ликвидировала его. В результате произошедшего четыре человека, в том числе нападавший, скончались на месте, один человек умер в больнице.
"В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, а пятая жертва была немедленно доставлена ​​в больницу... и позже скончалась от полученных травм", - говорится на сайте полиции.
