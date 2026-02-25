https://ria.ru/20260225/napadenie-2076565518.html
В США мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли
Неизвестный мужчина напал с ножом на людей во вторник в штате Вашингтон, пять человек погибли, включая нападавшего, говорится в пресс-релизе на сайте полиции
в мире
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
сша
Новости
ru-RU
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В Вашингтоне мужчина напал с ножом на людей около дома, пять человек погибли
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Неизвестный мужчина напал с ножом на людей во вторник в штате Вашингтон, пять человек погибли, включая нападавшего, говорится в пресс-релизе на сайте
полиции округа Пирс.
По данным сообщения, инцидент произошел утром 24 февраля. Полиция прибыла по вызову к дому, куда 32-летний мужчина пришел, нарушив судебное постановление о запрете контактов. Однако судебный приказ не имел силы, так как не был вручен нападавшему, подтвердили сотрудники полиции.
«
"Несколько свидетелей сообщали в 9.30 по местному времени (17.30 мск), что мужчина наносил удары ножом (по людям) снаружи дома", - говорится в сообщении на сайте.
В пресс-релизе уточняется, что полиция открыла огонь по нападавшему и ликвидировала его. В результате произошедшего четыре человека, в том числе нападавший, скончались на месте, один человек умер в больнице.
"В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, а пятая жертва была немедленно доставлена в больницу... и позже скончалась от полученных травм", - говорится на сайте полиции.