© AP Photo / John Froschauer Сотрудники полиции на месте происшествия, где мужчина смертельно ранил ножом нескольких человек, в городе Гиг-Харбор, штат Вашингтон, США

В США мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей во вторник в штате Вашингтон, пять человек погибли, включая нападавшего, говорится в пресс-релизе на сайте полиции округа Пирс.

По данным сообщения, инцидент произошел утром 24 февраля. Полиция прибыла по вызову к дому, куда 32-летний мужчина пришел, нарушив судебное постановление о запрете контактов. Однако судебный приказ не имел силы, так как не был вручен нападавшему, подтвердили сотрудники полиции.

« "Несколько свидетелей сообщали в 9.30 по местному времени (17.30 мск), что мужчина наносил удары ножом (по людям) снаружи дома", - говорится в сообщении на сайте.

В пресс-релизе уточняется, что полиция открыла огонь по нападавшему и ликвидировала его. В результате произошедшего четыре человека, в том числе нападавший, скончались на месте, один человек умер в больнице.