Володин назвал надбавки для врачей спасением медицины - РИА Новости, 25.02.2026
14:09 25.02.2026 (обновлено: 14:15 25.02.2026)
Володин назвал надбавки для врачей спасением медицины
Надбавки врачам и среднему медицинскому звену, введенные президентом РФ Владимиром Путиным, спасли отечественную медицину, особенно на селе и в малых городах,... РИА Новости, 25.02.2026
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, михаил мурашко, госдума рф, михаил мишустин
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Михаил Мишустин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Надбавки врачам и среднему медицинскому звену, введенные президентом РФ Владимиром Путиным, спасли отечественную медицину, особенно на селе и в малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"На самом деле, решения, о которых вы говорите, связанные с надбавками, спасли нашу медицину, особенно на селе, в малых городах. Надбавки, введенные президентом, врачам и среднему медицинскому звену сделали более привлекательной работу в центральных районных больницах, в сельских поселениях", - сказал Володин.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что сейчас показатель обеспеченности медиками растет. По его словам, программа "Земский доктор", "Земский фельдшер" привлекла в села и малые города 72 тысячи медицинских работников.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские ученые добились успехов в создании лекарств, заявил Мишустин
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинМихаил МурашкоГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
