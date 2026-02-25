Володин назвал надбавки для врачей спасением медицины

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Надбавки врачам и среднему медицинскому звену, введенные президентом РФ Владимиром Путиным, спасли отечественную медицину, особенно на селе и в малых городах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.