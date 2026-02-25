Рейтинг@Mail.ru
Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/murashko-2076662647.html
Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал
Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал - РИА Новости, 25.02.2026
Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ попросил помогать министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, которого он ранее... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:21:00+03:00
2026-02-25T15:21:00+03:00
россия
вячеслав володин
михаил мурашко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_06b6442d2dcf79041e49d7ef420acefb.jpg
https://ria.ru/20260208/mishustin-2073011820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d7186f8bc03bbd51851e9da8e919ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, михаил мурашко, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал

Володин призвал помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчета правительства РФ попросил помогать министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, которого он ранее раскритиковал.
Володин в ходе отчета правительства раскритиковал Мурашко за мягкую позицию в отношении подготовки медицинских кадров в непрофильных и частных вузах. А вице-премьера Марата Хуснуллина похвалил за то, что он, как только стал заместителем председателя правительства, постарался сформировать правовую основу для того, чтобы развивалась отрасль.
"Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы. Спасибо, Марат Шакирзянович (ред. - Хуснуллин). Тоже вот скромно (сидит - ред.), но результат. А Мурашко надо помогать", - сказал Володин.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мишустин рассказал, как Мурашко спас пострадавшего в ДТП
8 февраля, 14:21
 
РоссияВячеслав ВолодинМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала