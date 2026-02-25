Володин попросил помогать Мурашко, которого ранее раскритиковал

"Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы. Спасибо, Марат Шакирзянович (ред. - Хуснуллин). Тоже вот скромно (сидит - ред.), но результат. А Мурашко надо помогать", - сказал Володин.