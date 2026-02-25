Рейтинг@Mail.ru
В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов
20:00 25.02.2026
В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов
В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов
Савёловский суд Москвы прекратил из-за истечения сроков давности уголовное преследование Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, после пластической операции которых... РИА Новости, 25.02.2026
В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов

В Москве прекратили преследование Елагина и Кадзаева после смерти пациента

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Савёловский суд Москвы прекратил из-за истечения сроков давности уголовное преследование Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, после пластической операции которых умер пациент, сообщили РИА Новости в суде.
В феврале 2024 года в клинике IQ Plastique заведующий хирургическим отделением Елагин и Кадзаев прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы 25 февраля 2026 года прекращено уголовное дело в отношении Елагина И.Б. и Кадзаева Т.Б. - хирургов клиники эстетической медицины, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - сказала собеседница агентства.
Как пояснили РИА Новости в суде, уголовное дело поступило в суд за 20 дней до истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому суд вынес частное постановление в адрес органа предварительного расследования.
