В Москве прекратили уголовное преследование двух пластических хирургов

В феврале 2024 года в клинике IQ Plastique заведующий хирургическим отделением Елагин и Кадзаев прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.