Погибшего при взрыве у Савеловского вокзала похоронят в Белгороде

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД Денис Братущенко, который погиб на площади Савеловского вокзала в Москве, будет похоронен в Белгороде, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Похороны пройдут в Белгороде, откуда он родом", - сказал собеседник агентства, добавив, что такое решение было принято родными погибшего.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие уже установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Сейчас изучается его круг общения.
24 февраля, 16:50