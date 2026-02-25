https://ria.ru/20260225/moskva-2076692968.html
В Москве начали готовить к половодью водохранилища
В Москве начали готовить к половодью водохранилища - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве начали готовить к половодью водохранилища
Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к половодью водохранилища, обеспечивающие водой столицу, сообщил журналистам заммэра Москвы по...
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к половодью водохранилища, обеспечивающие водой столицу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. На ней сформировался снежный покров, высота которого практически в два раза превышает обычные для этого периода значения и местами достигает 60-70 сантиметров. Такая ситуация является штатной для сотрудников профильных подразделений АО "Мосводоканал", которые обслуживают водохранилища, но требует повышенного внимания", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что пополнение запасов водохранилищ возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.
"С конца декабря каждые 10 дней гидрологи проводят снегомерные съемки для определения параметров снежного покрова и прогнозирования объема будущего талого стока. На основании полученных данных из водохранилищ сейчас ведется сброс воды, что позволит в период половодья наполнить их до плановых отметок и исключить подтопление внепойменных территорий", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.