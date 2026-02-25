https://ria.ru/20260225/moskva-2076579411.html
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Московские врачи из Морозовской больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьёзным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в лёгких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжёлом состоянии. Пациента в срочном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отделении реанимации и интенсивной терапии школьнику провели лечение, применив высокопоточную оксигеннотерапию.
"Вскоре после лечения ребёнка выписали домой в хорошем самочувствии, он вернулся к обычной жизни и продолжил ходить в школу", - заключили в депздраве.