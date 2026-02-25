Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
Хорошие новости
 
11:14 25.02.2026 (обновлено: 12:29 25.02.2026)
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
Московские врачи из Морозовской больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.02.2026
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
москва
Хорошие новости, Москва
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку

Московские врачи спасли школьника, который вдохнул кондитерскую посыпку

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московские врачи из Морозовской больницы спасли 10-летнего школьника, который вдохнул кондитерскую присыпку, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьёзным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в лёгких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжёлом состоянии. Пациента в срочном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отделении реанимации и интенсивной терапии школьнику провели лечение, применив высокопоточную оксигеннотерапию.
"Вскоре после лечения ребёнка выписали домой в хорошем самочувствии, он вернулся к обычной жизни и продолжил ходить в школу", - заключили в депздраве.
Специалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом
11 февраля, 09:54
 
Хорошие новостиМосква
 
 
