В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку

"Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьёзным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в лёгких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжёлом состоянии. Пациента в срочном порядке перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.