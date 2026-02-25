Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
10:03 25.02.2026
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на... РИА Новости, 25.02.2026
2026
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления

На востоке Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Работы по реконструкции газопровода
Работы по реконструкции газопровода - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Работы по реконструкции газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице. Проект был реализован в рамках программы по обновлению и повышению надежности городской газораспределительной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все работы организовали так, чтобы не допустить отключения потребителей от газоснабжения. Работы велись с марта 2025-го и были полностью завершены к концу года.
Общая протяженность обновленного газопровода составила более 1,6 километра. Сеть рассчитана на работу в условиях низкого давления и полностью соответствует действующим требованиям промышленной безопасности и надежности.
Работник Мосгаза на газораспределительном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
© 2026 МИА «Россия сегодня»
