На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице. Проект был реализован в рамках программы по обновлению и повышению надежности городской газораспределительной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы организовали так, чтобы не допустить отключения потребителей от газоснабжения. Работы велись с марта 2025-го и были полностью завершены к концу года.