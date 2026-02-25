https://ria.ru/20260225/moskva-2076566130.html
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на...
москва
москва
На востоке Москве реконструировали газопровод низкого давления
На востоке Москве завершили реконструкцию газопровода низкого давления
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на участке от дома 22 на Измайловском шоссе до дома 1 на Вольной улице. Проект был реализован в рамках программы по обновлению и повышению надежности городской газораспределительной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все работы организовали так, чтобы не допустить отключения потребителей от газоснабжения. Работы велись с марта 2025-го и были полностью завершены к концу года.
Общая протяженность обновленного газопровода составила более 1,6 километра. Сеть рассчитана на работу в условиях низкого давления и полностью соответствует действующим требованиям промышленной безопасности и надежности.