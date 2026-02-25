Около 1,8 тысяч домов отремонтируют в Москве в 2026 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт около 1,8 тысячи жилых домов в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли свыше 30 тысяч домов общей площадью более 320 миллиона квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 15 тысяч многоквартирных домов, в этом году запланированы соответствующие мероприятия на почти 1,8 тысячи объектах. Работы стартовали в соответствии с утвержденным графиком", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.
"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что на особом контроле находится соблюдение сроков работы лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации", - уточнил Бирюков.
