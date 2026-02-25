Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовит жителей республики к мысли, что Майя Санду должна стать президентом в третий раз, несмотря на то, что конституция позволяет одному человеку занимать пост главы государства максимум на два срока, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.

"Мы видим, что в соцсетях появляются посты о том, что Санду должна стать президентом в третий раз, это не могут быть случайные действия, идет зондирование почвы. Конечно, для правящей партии это будет сложной задачей, для изменения конституции им понадобятся голоса представителей других партий", - заявил Чуря.

По его словам, молдавское законодательство предусматривает два варианта изменения конституции - через референдум или голосами 2/3 депутатов парламента. Аналитик уверен, что ПДС предпочтет первый вариант.

"Не факт, что ПДС к следующим президентским выборам сможет найти представителя с таким же политическим весом, что у Майи Санду, которая стала символом процесса евроинтеграции. Необходимость искать нового кандидата в президенты поставит правящую партию в уязвимое положение", - пояснил эксперт.

Санду была избрана на пост президента Молдавии во второй раз в октябре 2024 года, следующие выборы главы республики пройдут в 2028 году.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.