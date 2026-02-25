Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/moldova-2076737631.html
Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду
Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовит жителей республики к мысли, что Майя Санду должна стать президентом в третий раз, несмотря на РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:51:00+03:00
2026-02-25T19:51:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c953ddf7cb60bb646b4fbd5f7dd7b752.jpg
https://ria.ru/20260225/tsenzura-2076722625.html
https://ria.ru/20260224/moldaviya-2076516111.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045173398_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_881d1106a6abde9417a75beddd167392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Эксперт рассказал, что молдован готовят к третьему сроку Санду

РИА Новости: молдован готовят к возможному третьему сроку Санду

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовит жителей республики к мысли, что Майя Санду должна стать президентом в третий раз, несмотря на то, что конституция позволяет одному человеку занимать пост главы государства максимум на два срока, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Мы видим, что в соцсетях появляются посты о том, что Санду должна стать президентом в третий раз, это не могут быть случайные действия, идет зондирование почвы. Конечно, для правящей партии это будет сложной задачей, для изменения конституции им понадобятся голоса представителей других партий", - заявил Чуря.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру
Вчера, 18:37
По его словам, молдавское законодательство предусматривает два варианта изменения конституции - через референдум или голосами 2/3 депутатов парламента. Аналитик уверен, что ПДС предпочтет первый вариант.
"Не факт, что ПДС к следующим президентским выборам сможет найти представителя с таким же политическим весом, что у Майи Санду, которая стала символом процесса евроинтеграции. Необходимость искать нового кандидата в президенты поставит правящую партию в уязвимое положение", - пояснил эксперт.
Санду была избрана на пост президента Молдавии во второй раз в октябре 2024 года, следующие выборы главы республики пройдут в 2028 году.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия хочет решить проблемы за счет давления на бизнес, заявил Лунгу
24 февраля, 22:55
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала