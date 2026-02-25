СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом во время подготовки торговой сделки между странами, полагая, что американский лидер преподнесет обсуждаемые вопросы в выгодном для себя свете, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Моди.
Как отмечает издание, проект торговой сделки Индии и США находился на рассмотрении с середины 2025 года. Однако достичь соглашения не удавалось из-за разногласий по ряду вопросов. В частности, газета подчеркивает, что Трамп "хвастался" своей ролью посредника в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, в то время как индийское правительство этот факт категорически оспаривало.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности, премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.