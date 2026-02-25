Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/modi-2076578883.html
СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки
СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки
Премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом во время подготовки торговой сделки между странами,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:10:00+03:00
2026-02-25T11:10:00+03:00
в мире
индия
сша
дели
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999300996_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_047b75a49b6cdb6c7fe1e54dccd236a4.jpg
https://ria.ru/20260214/neft-2074371217.html
индия
сша
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999300996_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_9124b9b2fb0b8fc72590de8487063910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, дели, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, США, Дели, Дональд Трамп, Нарендра Моди
СМИ: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом во время торговой сделки

FT: Моди избегал телефонных разговоров с Трампом из-за торговых разногласий

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп и Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом во время подготовки торговой сделки между странами, полагая, что американский лидер преподнесет обсуждаемые вопросы в выгодном для себя свете, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Моди.
"Из-за затянувшихся торговых переговоров Моди избегал звонков Трампа, опасаясь, что президент США представит свою версию обсуждаемых вопросов", - пишет газета.
Как отмечает издание, проект торговой сделки Индии и США находился на рассмотрении с середины 2025 года. Однако достичь соглашения не удавалось из-за разногласий по ряду вопросов. В частности, газета подчеркивает, что Трамп "хвастался" своей ролью посредника в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, в то время как индийское правительство этот факт категорически оспаривало.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности, премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы, и поблагодарил Трампа за это решение.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Индия пообещала США прекратить закупки нефти из России, утверждает Рубио
14 февраля, 12:49
 
В миреИндияСШАДелиДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала