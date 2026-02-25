Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
17:10 25.02.2026
Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию. РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, европа, сша, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, европейский центральный банк
Экономика, Россия, Европа, США, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Европейский центральный банк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию.
"Позволю себе не согласиться с вами... Не все центральные банки в Европе несут ответственность за экономический рост и уровень безработицы. В разных странах существуют разные системы и подходы, и даже если такая ответственность имеется, она направлена скорее на поддержку экономического роста и устойчивые рабочие места", - прокомментировал Мишустин предложение сделать ЦБ ответственным за рост экономики, выступая в Госдуме.
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в России, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк.
В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Снижение инфляции создает базу для роста экономики, заявил Новак
