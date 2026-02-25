Мишустин прокомментировал идею сделать ЦБ ответственным за рост экономики

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал идею сделать Банк России ответственным за рост экономики: не все регуляторы имеют такую функцию.
"Позволю себе не согласиться с вами... Не все центральные банки в Европе несут ответственность за экономический рост и уровень безработицы. В разных странах существуют разные системы и подходы, и даже если такая ответственность имеется, она направлена скорее на поддержку экономического роста и устойчивые рабочие места", - прокомментировал Мишустин предложение сделать ЦБ ответственным за рост экономики, выступая в Госдуме.
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в России, при этом основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк.
В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.