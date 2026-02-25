В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России установят единые правила отображения цен на маркетплейсах, они не будут зависеть от средства платежа, заявил премьер Михаил Мишустин.
«
"Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", — сказал он, выступая с отчетом о работе правительства.
По словам премьера, эта проблема волнует многих россиян.
Мишустин подчеркнул, что платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам. В частности, сейчас быстро развиваются логистические и медицинские сервисы. Премьер также призвал думать глобально об отраслях экономики, потому что началась и их платформизация.
В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выравнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках, а также устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В объединенной компании Wildberries & Russ РИА Новости заявили, что эта идея сопоставима с запретом на деятельность таких банков, и выразили надежду, что Центробанк пересмотрит позицию.