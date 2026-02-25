Рейтинг@Mail.ru
В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 25.02.2026 (обновлено: 19:13 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076692262.html
В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах
В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 25.02.2026
В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах
В России установят единые правила отображения цен на маркетплейсах, они не будут зависеть от средства платежа, заявил премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:53:00+03:00
2026-02-25T19:13:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
https://ria.ru/20260216/marketpleysy-2074807963.html
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076651969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В России введут единые правила отображения цен на маркетплейсах

Мишустин: в России введут единые правила отображения цены на маркетплейсах

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России установят единые правила отображения цен на маркетплейсах, они не будут зависеть от средства платежа, заявил премьер Михаил Мишустин.
«

"Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа", — сказал он, выступая с отчетом о работе правительства.

Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России для маркетплейсов определят перечень невозвратных товаров
16 февраля, 21:26
По словам премьера, эта проблема волнует многих россиян.
Мишустин подчеркнул, что платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам. В частности, сейчас быстро развиваются логистические и медицинские сервисы. Премьер также призвал думать глобально об отраслях экономики, потому что началась и их платформизация.
В ноябре Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк и Совкомбанк обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме говорилось, что такие меры не приведут к подорожанию товаров, но позволят выравнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках, а также устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В объединенной компании Wildberries & Russ РИА Новости заявили, что эта идея сопоставима с запретом на деятельность таких банков, и выразили надежду, что Центробанк пересмотрит позицию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал, что привело к появлению конкурентов у "Почты России"
Вчера, 14:43
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала