МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи с обществом для кабинета министров.

"Парламентский контроль для нас сегодня является важнейшим элементом обратной связи с обществом", - сказал Мишустин в ходе доклада.