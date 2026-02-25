https://ria.ru/20260225/mishustin-2076682096.html
Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи с обществом для кабинета министров. РИА Новости, 25.02.2026
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал парламентский контроль важным элементом связи с обществом
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи с обществом для кабинета министров.
В среду Мишустин
выступил в Госдуме
с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным
. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"Парламентский контроль для нас сегодня является важнейшим элементом обратной связи с обществом", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Премьер подчеркнул, что за прошедшие годы создан эффективный механизм, когда представители исполнительной и законодательной власти вместе решают общие задачи, стоящие перед страной.