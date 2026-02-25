Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи - РИА Новости, 25.02.2026
16:07 25.02.2026
Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи
Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи с обществом для кабинета министров. РИА Новости, 25.02.2026
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал парламентский контроль важнейшим элементом обратной связи с обществом для кабинета министров.
В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"Парламентский контроль для нас сегодня является важнейшим элементом обратной связи с обществом", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Премьер подчеркнул, что за прошедшие годы создан эффективный механизм, когда представители исполнительной и законодательной власти вместе решают общие задачи, стоящие перед страной.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин поблагодарил Госдуму за откровенный и профессиональный диалог
