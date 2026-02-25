Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 25.02.2026 (обновлено: 15:52 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076676775.html
Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства
Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства
Взаимодействие Государственной думы и правительства стало примером эффективности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:51:00+03:00
2026-02-25T15:52:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
правительство рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2758d116f3df1df99cc1f63c811ec907.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076665181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1faf65fc2c65d8ba5a88d28570ae20f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Госдума РФ
Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства

Мишустин назвал взаимодействие Госдумы и правительства примером эффективности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взаимодействие Государственной думы и правительства стало примером эффективности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. Он отметил, что за прошедшие годы создан эффективный механизм, при котором представители исполнительной и законодательной власти вместе решают общие задачи, стоящие перед страной - налажено конструктивное взаимодействие профильных комитетов Думы, вице-премьеров и министров.
"Взаимодействие Государственной Думы и правительства сегодня - это и есть пример такой работы. У нас могут отличаться взгляды, убеждения, но то, что нас всегда объединяет - это чувство ответственности за свою страну и за ее будущее, которое помогает нам достойно проходить все сложности, добиваться результатов для государства и для граждан", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Премьер добавил, что важно сохранить механизм взаимодействия с целью эффективного выполнения задач, которые поставил перед членами правительства президент России Владимир Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин подготовит перечень поручений по итогам отчета в Госдуме
Вчера, 15:33
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала