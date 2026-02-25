Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства

https://ria.ru/20260225/mishustin-2076676775.html
Взаимодействие Государственной думы и правительства стало примером эффективности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2026-02-25T15:51:00+03:00
2026-02-25T15:51:00+03:00
2026-02-25T15:52:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076614229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1faf65fc2c65d8ba5a88d28570ae20f6.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Взаимодействие Государственной думы и правительства стало примером эффективности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства. Он отметил, что за прошедшие годы создан эффективный механизм, при котором представители исполнительной и законодательной власти вместе решают общие задачи, стоящие перед страной - налажено конструктивное взаимодействие профильных комитетов Думы, вице-премьеров и министров.
"Взаимодействие Государственной Думы и правительства сегодня - это и есть пример такой работы. У нас могут отличаться взгляды, убеждения, но то, что нас всегда объединяет - это чувство ответственности за свою страну и за ее будущее, которое помогает нам достойно проходить все сложности, добиваться результатов для государства и для граждан", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Премьер добавил, что важно сохранить механизм взаимодействия с целью эффективного выполнения задач, которые поставил перед членами правительства президент России Владимир Путин
