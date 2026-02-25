Мишустин оценил взаимодействие Госдумы и правительства

"Взаимодействие Государственной Думы и правительства сегодня - это и есть пример такой работы. У нас могут отличаться взгляды, убеждения, но то, что нас всегда объединяет - это чувство ответственности за свою страну и за ее будущее, которое помогает нам достойно проходить все сложности, добиваться результатов для государства и для граждан", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.