Мишустин завершил отчет в Госдуме
Отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме о работе правительства за 2025 год завершился, мероприятие длилось около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:39:00+03:00
