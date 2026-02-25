Рейтинг@Mail.ru
15:33 25.02.2026
Мишустин подготовит перечень поручений по итогам отчета в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подготовит перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 25.02.2026
госдума рф, политика, россия, михаил мишустин
Госдума РФ, Политика, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подготовит перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год.
"По итогам нашего общения, без сомнения, будет подготовлен подробный перечень поручений, чтобы все озвученные сегодня вопросы, инициативы и предложения были проработаны", - сказал Мишустин.
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства
Госдума РФПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
