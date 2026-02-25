Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта

«

"На базе Донского гостехуниверситета (создали - ред.) бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта. Тоже очень такое технологичное, современное решение. Проект готовится к внедрению в медицинских центрах", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.