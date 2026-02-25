Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта
13:16 25.02.2026 (обновлено: 14:56 25.02.2026)
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта
Бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта, разработанную в Донском гостехуниверситете, готовятся применять в медицинских центрах... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта

Мишустин: в России создали бионическую перчатку для реабилитации после инсульта

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта, разработанную в Донском гостехуниверситете, готовятся применять в медицинских центрах России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На базе Донского гостехуниверситета (создали - ред.) бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта. Тоже очень такое технологичное, современное решение. Проект готовится к внедрению в медицинских центрах", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
В Московском авиационном институте (МАИ) вместе с бизнесом создали тестовые образцы беспилотных авиационных систем для мониторинга и выполнения авиахимических работ, упомянул также премьер. Он отметил, что примеров таких совместных инновационных разработок вузов и бизнеса очень много по всей стране.
Обувь для лечения нарушений походки, разработанная в СФУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Сибири разработали обувь для реабилитации после инсульта
17 ноября 2025, 07:00
 
