Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта
Мишустин рассказал о разработке перчатки для реабилитации после инсульта
Бионическую перчатку с нейроинтерфейсом для реабилитации после инсульта, разработанную в Донском гостехуниверситете, готовятся применять в медицинских центрах... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:16:00+03:00
россия
