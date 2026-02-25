Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева и фракцию партии "Единая Россия" в Государственной Думе за реализацию народной программы партии и системную поддержку правительства.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной Думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Надо сказать огромное спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за инициативу и идею этой программы. У "Единой России" и у правительства есть одна общая цель - повышение качества жизни граждан России, развитие страны", - сказал Мишустин во время ответа на вопрос депутата об оценке работы по реализации народной программы партии.
Он отдельно поблагодарил членов фракции "Единая Россия" за системную поддержку работы правительства и отметил, что все комитеты Госдумы, но в первую очередь члены этой фракции ищут и находят средства и возможности для финансового обеспечения народной программы и всех инициатив, которые исходят от россиян.
Мишустин отметил работу "Единой России" над проектом бюджета
26 января, 16:16