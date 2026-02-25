Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076653237.html
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева и фракцию партии "Единая Россия" в Государственной Думе за РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:48:00+03:00
2026-02-25T14:48:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070357431.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил Медведева и фракцию ЕР за поддержку правительства

Мишустин поблагодарил Медведева и "Единую Россию" за поддержку правительства

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева и фракцию партии "Единая Россия" в Государственной Думе за реализацию народной программы партии и системную поддержку правительства.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной Думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Надо сказать огромное спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за инициативу и идею этой программы. У "Единой России" и у правительства есть одна общая цель - повышение качества жизни граждан России, развитие страны", - сказал Мишустин во время ответа на вопрос депутата об оценке работы по реализации народной программы партии.
Он отдельно поблагодарил членов фракции "Единая Россия" за системную поддержку работы правительства и отметил, что все комитеты Госдумы, но в первую очередь члены этой фракции ищут и находят средства и возможности для финансового обеспечения народной программы и всех инициатив, которые исходят от россиян.
Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с представителями думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин отметил работу "Единой России" над проектом бюджета
26 января, 16:16
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала