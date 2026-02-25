Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о проработке нацплана по внедрению ИИ - РИА Новости, 25.02.2026
14:21 25.02.2026 (обновлено: 14:28 25.02.2026)
Мишустин рассказал о проработке нацплана по внедрению ИИ
Правительство продолжает проработку нацплана внедрения искусственного интеллекта в России, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом... РИА Новости, 25.02.2026
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о проработке нацплана по внедрению ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство продолжает проработку нацплана внедрения искусственного интеллекта в России, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"В соответствии с поручением президента мы сейчас прорабатываем национальный план внедрения искусственного интеллекта - он будет затрагивать отрасли экономики, соцсферы и госуправления", - сказал он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Использование ИИ меняет кадровую потребность в экономике, заявил Мишустин
Экономика Россия Михаил Мишустин Госдума РФ
 
 
