Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин 25 февраля выступает в Госдуме с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.

"Платформенная экономика гораздо шире, чем маркетплейсы и торговля, куда всё ушло. Его нельзя сводить только к одним маркетплейсам… Быстро развиваются и логистические, и медицинские платформы. Платформы развиты уже частичной занятости", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.