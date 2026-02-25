https://ria.ru/20260225/mishustin-2076639883.html
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
Платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.02.2026
россия
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
Мишустин: платформенную экономику нельзя сводить только к маркетплейсам
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
25 февраля выступает в Госдуме
с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Платформенная экономика гораздо шире, чем маркетплейсы и торговля, куда всё ушло. Его нельзя сводить только к одним маркетплейсам… Быстро развиваются и логистические, и медицинские платформы. Платформы развиты уже частичной занятости", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Он отметил необходимость думать глобально об отраслях экономики, потому что началась и платформизация отраслей, а эффект снижения транзакционных издержек ускоряет распространения такой модели.