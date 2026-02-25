Рейтинг@Mail.ru
14:04 25.02.2026
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Платформенную экономику в РФ нельзя сводить только к маркетплейсам, в стране быстро развиваются медицинские и логистические платформы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Госдуме с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Платформенная экономика гораздо шире, чем маркетплейсы и торговля, куда всё ушло. Его нельзя сводить только к одним маркетплейсам… Быстро развиваются и логистические, и медицинские платформы. Платформы развиты уже частичной занятости", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Он отметил необходимость думать глобально об отраслях экономики, потому что началась и платформизация отраслей, а эффект снижения транзакционных издержек ускоряет распространения такой модели.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин отметил действия ЦБ и правительства по борьбе с инфляцией
