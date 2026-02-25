Мишустин заявил о планах включения вакцин от рака в ОМС

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вакцины от разных видов рака планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Зарегистрировали наши ученые вакцины для (лечения - ред.) разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.