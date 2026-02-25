Мишустин поддержал предложение по введению постоплаты парковок

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает предложение по введению механизма постоплаты парковок, Минтрансом подготовлен еще целый ряд изменений в закон, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом за 2025 год.