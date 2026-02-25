https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636702.html
Мишустин предложил организовать оргнабор иностранных работников за рубежом
Организованный набор иностранных граждан для работы в России предпочтительно должен вестись за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
россия
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
