13:52 25.02.2026 (обновлено: 14:10 25.02.2026)
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля

Мишустин: цифровой рубль начнут тестировать в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год.
"То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции - и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
