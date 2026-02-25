https://ria.ru/20260225/mishustin-2076636034.html
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о тестировании цифрового рубля
Мишустин: цифровой рубль начнут тестировать в ближайшее время