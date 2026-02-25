https://ria.ru/20260225/mishustin-2076635584.html
Мишустин назвал число выдворенных из России за преступления иностранцев
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что 72 тысячи иностранцев, нарушавших законодательство РФ, были выдворены из страны в 2025 году. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:51:00+03:00
