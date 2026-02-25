Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал число выдворенных из России за преступления иностранцев - РИА Новости, 25.02.2026
13:51 25.02.2026
Мишустин назвал число выдворенных из России за преступления иностранцев
Мишустин назвал число выдворенных из России за преступления иностранцев
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что 72 тысячи иностранцев, нарушавших законодательство РФ, были выдворены из страны в 2025 году. РИА Новости, 25.02.2026
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал число выдворенных из России за преступления иностранцев

Мишустин: 72 тысяч иностранцев, нарушавших законы РФ, выдворили из страны за год

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что 72 тысячи иностранцев, нарушавших законодательство РФ, были выдворены из страны в 2025 году.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
"Запущен наконец реестр контролируемых лиц, это важное направление нашей работы, это те, кто незаконно в России находится, их примерно 840 тысяч, на 6 февраля эта была цифра, которую мы сверяли... В 2025 году уже в качестве новой результирующей меры выдворено было 72 тысячи человек. Это то, что на сегодня результатом является", - сказал Мишустин во время ответов на вопросы депутатов.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин
Россия Михаил Мишустин
 
 
