Мишустин рассказал о росте числа врачей
13:45 25.02.2026 (обновлено: 13:52 25.02.2026)
Мишустин рассказал о росте числа врачей
здоровье - общество, россия, общество, михаил мишустин, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Медицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество врачей в России в последние годы растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас в последние годы количество врачей выросло. У нас примерно 12,5 тысячи больше врачей стало в 2024-2025 году. В 2025 году... это примерно плюс 7,5 тысячи фельдшеры, медсестры, плюс 7,5 тысячи человек", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Здоровье - Общество, Россия, Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ
 
 
