Мишустин рассказал о росте числа врачей
Мишустин рассказал о росте числа врачей - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте числа врачей
Количество врачей в России в последние годы растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
