https://ria.ru/20260225/mishustin-2076629558.html
Мишустин отметил важность запуска работы реестра контролируемых лиц
Мишустин отметил важность запуска работы реестра контролируемых лиц - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин отметил важность запуска работы реестра контролируемых лиц
Запуск реестра контролируемых лиц в России - важное направление работы правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:36:00+03:00
2026-02-25T13:36:00+03:00
2026-02-25T13:48:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
https://ria.ru/20260225/million-2076633579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отметил важность запуска работы реестра контролируемых лиц
Мишустин отметил важность запуска работы в России реестра контролируемых лиц