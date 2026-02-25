Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал наведение порядка в миграции важным направлением работы
13:34 25.02.2026 (обновлено: 13:49 25.02.2026)
Мишустин назвал наведение порядка в миграции важным направлением работы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства. РИА Новости, 25.02.2026
россия
общество
михаил мишустин
ирина яровая
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
россия
россия, общество, михаил мишустин, ирина яровая, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства.
"Наведение порядка в сфере миграции - это важнейшее направление нашей работы, в том числе с (Государственной - ред.) думой", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр поблагодарил за активную позицию и работу над вопросом депутата Госдумы Ирину Яровую, зампреда Совбеза РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, начальника Миграционной службы МВД РФ Андрея Кикоть.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Биометрию в России сдали уже 9,5 миллиона иностранцев, рассказал Мишустин
Россия Общество Михаил Мишустин Ирина Яровая Дмитрий Медведев Госдума РФ Единая Россия
 
 
