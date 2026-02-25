https://ria.ru/20260225/mishustin-2076627578.html
Мишустин рассказал об участии россиян в принятии решений о благоустройстве
Мишустин рассказал об участии россиян в принятии решений о благоустройстве - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об участии россиян в принятии решений о благоустройстве
Россияне активно участвуют в принятии решений о благоустройстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об участии россиян в принятии решений о благоустройстве
Мишустин: россияне активно участвуют в принятии решений о благоустройстве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне активно участвуют в принятии решений о благоустройстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Жители очень активно участвуют в принятии решений о благоустройстве своих регионов. На Всероссийском голосовании своё мнение высказали миллионы людей. Посмотрите, как меняется облик наших малых городов и поселений", - заявил он.
Как отметил Мишустин, в 2025 году расширили географию Всероссийского конкурса лучших проектов для создания комфортной городской среды. На гранты победителям направили 25 миллиардов рублей. За счет них уже реализовано более 1100 инициатив.