Мишустин рассказал об участии россиян в принятии решений о благоустройстве

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне активно участвуют в принятии решений о благоустройстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"Жители очень активно участвуют в принятии решений о благоустройстве своих регионов. На Всероссийском голосовании своё мнение высказали миллионы людей. Посмотрите, как меняется облик наших малых городов и поселений", - заявил он.